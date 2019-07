Het beeld 'Rembrandt in schildersjas' wordt vrijdag op de Oude Singel ter hoogte van de entree van Museum De Lakenhal in Leiden geplaatst.

Het werk van beeldhouwer Gabriël Sterk wordt onthuld door cultuurwethouder Yvonne van Delft. De onthulling van het beeld is de opmaat naar activiteiten in de stad tijdens de aankomende Leidse Rembrandt Dagen, de geboortedag aanstaande maandag en de bestaande Rembrandt-route in Leiden. Deze route doet onder andere ook het museum aan.

In Museum De Lakenhal zijn op dit moment twee werken van Rembrandt te zien, 'de Brillenverkoper' (ca. 1624) en 'Historiestuk met zelfportret van de schilder' uit 1626.

Het werk 'Rembrandt in Schildersjas' van Gabriël Sterk (Vleuten-De Meern, 1942) is door de kunstenaar aan de gemeente Leiden in bruikleen gegeven en zal aan Oude Singel tot het einde van de tentoonstelling Jonge Rembrandt-Rising Star (t/m 9 februari 2020) te zien zijn.

Voorheen was het beeld te bewonderen in de Hermitage in Amsterdam. Gabriël Sterk is een Nederlandse beeldhouwer, gevestigd in Frankrijk en is onderscheiden met onder andere de Prix de Rome.