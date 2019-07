De Stichting Leiden Helpt stopt na de zomer met het Leidsch Trefpunt. De huur van het onderkomen aan de Willem Barentzstraat is dinsdag opgezegd en op 30 oktober worden de sleutels ingeleverd bij de gemeente Leiden

De gemeente wilde eigenlijk dat de club van initiatiefnemer Ron Flippo per 1 juli zou vertrekken uit het pand. Het pand was de afgelopen jaren door de gemeente gratis ter beschikking gesteld aan de organisatie die mensen met een minimuminkomen bijstaat met zaken als kleding, speelgoed, computerapparatuur of een voedselpakket.

Al in 2016 kondigde wethouder Damen aan dat Leiden Helpt het vanaf deze zomer zonder gesubsidieerd pand zou moeten stellen. Omdat de stichting de huur zelf niet kan opbrengen, valt daarom nu het doek. De afgelopen maanden werd nog gehoopt op het verkrijgen van voldoende eigen inkomsten of toch nog een verlenging van de subsidie, maar dat is allebei niet gelukt.

Een paar maanden respijt krijgt Leiden Helpt wel om het Leidsch Trefpunt netjes aan de gemeente over te dragen. "We gaan ze er niet op 1 juli uitzetten," liet wethouder Damen onlangs al aan Sleutelstad weten. "We hebben ook niet direct een nieuwe huurder, dus er is ook wel ruimte voor enige speling."

Nog niet zeker of Leiden Helpt helemaal verdwijnt

Of Leiden Helpt per november ook helemaal verdwijnt, is nog niet zeker. "Momenteel wordt er druk gezocht naar een kleinere locatie om een doorstart te gaan maken," zegt Ron Flippo. De organisatie zal het aantal activiteiten dan wel verminderen.

Na de vakantieperiode gaat het pand open en worden alle spullen verkocht aan iedereen die er belangstelling voor heeft. De opbrengst gaat volgens Flippo naar een doel dat in het verlengde ligt van de doelstelling van Leiden Helpt.