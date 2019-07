De regionale strategie voor Leidse bedrijventerreinen wordt na de zomer gepresenteerd, laat wethouder Yvonne van Delft (economie) weten. De strategie gaat in op geschikte locaties, woonplekken op bedrijventerreinen en waar meer bedrijvigheid kan plaatsvinden.

De ondernemers op Leidse bedrijventerreinen vragen al jaren om een bedrijventerreinenstrategie, omdat nu volgens hen geen duidelijke keuzes worden gemaakt.

"We ontwikkelen de strategie in eerste instantie met de Leidse regio, inclusief Katwijk", legt wethouder Van Delft uit. "Per gemeente brengen we in kaart wat voor bedrijventerreinen we hebben, wat we daar in de toekomst willen, wat de groeimogelijkheid is en hoe groot de vraag is. Dat leggen we naast elkaar en daar komt een strategie uit."

In september of begin oktober wordt de strategie gepresenteerd.

'Sturen niemand weg'

Volgens de wethouder hoeven bedrijven met de regionale strategie niet bang te zijn dat ze naar een andere gemeente moeten gaan.

"Wij sturen niemand weg. We zijn dit nu met Economie071 aan het voorbereiden. Dat is samengesteld uit ondernemers dus die zijn ook betrokken bij het traject. De ideeën die bij de bedrijven leven nemen we dus ook mee."

Ook de uitkomst van de pilot over wonen en recreëren rondom het bedrijventerreinen bij de Rooseveltstraat wordt in de strategie meegenomen. Die resultaten worden mogelijk nog voor de zomer bekend.