De gemeente Leiden stelt volgend jaar strengere regels aan de vergunning voor de Peurbakkentocht en gaat ook beter handhaven. Dat laat burgemeester Henri Lenferink weten na aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren over het vele afval dat nog steeds in de grachten belandt tijdens het evenement. De organisatie van de Lakenfeesten sluit zich daarbij aan en gaat opzoek naar creatieve manieren om de boten zich aan de regels te laten houden.

In de reglementen is dit jaar onder andere opgenomen dat er niets vanaf de boten naar de jury, mensen aan de wal of andere boten mocht worden gegooid. Ook was elke vorm van confetti of ander snippermateriaal verboden. Vooral aan de regel voor het gooien van spullen naar de wal hielden veel boten zich niet: zelfs de boot van de gemeente zelf gooide plantjes naar de mensen.

"In onze reglementen staat heel duidelijk dat dit niet mag", vertelt Nilles Raken van Stadsfestival de Lakenfeesten. "We weten eigenlijk niet zo goed waarom het dan nog steeds fout gaat. Het zit blijkbaar echt in het DNA van de Peurbakkentocht om dingen te gooien. Maar we gaan hier goed over nadenken. Misschien stellen we wel een boete in dat mensen die het toch doen, geld moeten overmaken naar een goed doel of iets dergelijks."

Boten die in overtreding zijn voortaan uitsluiten van het evenement ziet Raken niet zitten. "Dat is niet de manier waarop wij te werk gaan. Het moet wel een feest blijven. We stimuleren de mensen liever op een ludieke manier om zich wel aan de regels te houden. Zo zijn we dit jaar al begonnen met de videoreeks Peurpraat om mensen te laten zien hoe leuk het is om een eigen boot te bouwen en bijvoorbeeld uit te leggen dat we nu met startvakken werken. Misschien moeten we volgend jaar een Peurpraat wijden aan het gooien van voorwerpen."

Voorwaarden volgend jaar aangescherpt en gehandhaafd

De burgemeester laat weten dat de voorwaarden volgend jaar verder worden aangescherpt en gehandhaafd, maar dat het nog belangrijker is om het bij de deelnemers tussen de oren te krijgen dat de omgeving met allerlei rommel niet de bedoeling is. Daarnaast maakt de sleepboot volgend jaar direct na het evenement het water schoon om zo veel mogelijk te voorkomen dat vuil naar de bodem zakt.

Ook de organisatie van de Peurbakkentocht gaat weer aan de slag met het aanscherpen van de regels. Zeker ook naar aanleiding van de brief die een aantal buurtverenigingen schreven over misstanden. Raken: "Zoals eerder aangegeven zijn we erg geschrokken van de inhoud van de brief. De boten moeten weten dat het na de prijsuitreiking klaar is en dat ze zich daarna weer aan de normale vaarregels moeten houden. Ook dat nemen we nog strakker op in het reglement."