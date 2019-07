Het aantal in- en uitstappers op een gemiddelde werkdag op station Leiden Centraal is vorig jaar toegenomen met 2 procent. Het gaat om een stijging van 2 procent. Dit blijkt donderdag uit cijfers die de NS publiceert.

In totaal ging het vorig jaar om 79.373 in- en uitstappers. In 2017 lag dat aantal nog op 77.703. Op station Leiden Lammenschans was er sprake van een groter stijgingspercentage, namelijk 9 procent. Daar stapten vorig jaar 4.951 mensen in en uit in vergelijking met 4.219 in 2017.

Het stijgingspercentage van Leiden Centraal is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde van 2,2. Het grootste station is net als het jaar ervoor Utrecht Centraal met 194.000 in- en uitstappers en op nummer twee staat Amsterdam Centraal met een aantal van 192.000.

Utrecht Leidsche Rijn is het station met de grootste stijging. Het gaat hier om een percentage van 29 procent.