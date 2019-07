De gemeente Leiden heeft de vergunningaanvragen voor een stadsstrand bij het Kiekpad langs de Rijnsburgersingel geweigerd. Het plan werd ingediend door Horeca Groep Leiden om gedurende zeven weken een strand neer te legen op het gras langs de singel.

Wethouder Yvonne van Delft laat weten dat de gemeente wel gecharmeerd is van het plan voor een stadsstrand, maar niet op deze locatie en niet met deze invulling.

"We weten dat Leidenaren best graag een stadsstrand zien ontstaan en we vinden het als gemeente ook een leuk idee", vertelt van Delft. "Deze locatie is volgens ons echter niet geschikt omdat hier altijd al veel gebruik van wordt gemaakt door mensen die lekker in het gras liggen."

"Daarnaast zouden bezoekers gebruik moeten maken van de aangeboden horeca en geen eigen consumpties mogen meenemen. Dat vinden wij op deze plek niet wenselijk."

Aanvraag laat ingediend

Ook is het volgens de wethouder niet geheel duidelijk wat de invloed van het stadsstrand op het groen op lange termijn is. Dat probleem werd in de ogen van de gemeente nog niet ondervangen door enkel het aanleggen van een nieuwe grasmat na afloop.

Tot slot werd de aanvraag erg laat ingediend, een aantal weken geleden. "Het wordt nu zo kort dag dat we deze procedure niet meer goed kunnen voeren."

Stadsstrand niet voor 2020

Voor het zomerreces verwacht Van Delft de nieuwe evenementennota te presenteren. Daar wordt dan ook een mogelijke locatie voor een Leids stadsstrand in aangewezen.

"Het is zeker niet de bedoeling dat de gemeente daar dan zelf een strand gaat neerleggen. Wel geven we aan waar volgens ons een openbaar strand gemaakt kan worden, het is dan aan andere partijen om dat in te vullen", aldus Van Delft.

Eerder dan 2020 verwacht Van Delft het stadsstrand niet.