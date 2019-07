Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep wederom celstraffen van 22 en 25 jaar geëist tegen twee mannen die worden verdacht van het doodschieten van een 50-jarige man uit Leiden.

Tegen een 37-jarige man uit Heerhugowaard is 22 jaar cel geëist, een 36-jarige man uit Westzaan zag 25 jaar cel tegen zich geëist worden. De straffen zijn gelijk aan de veroordelingen van de rechtbank, waartegen de verdachten in hoger beroep gingen.

Gelet op het bewijs verkregen door forensisch-technisch onderzoek, verklaringen, vastgestelde feiten en het onderling verband daartussen concludeerde het OM maandag dat de 36-jarige man de schutter is geweest en de ander de bestuurder van de auto.

Op 14 juni 2016 raakte de 50-jarige Zeynel Er zwaargewond bij het schietincident in de Rooseveltstraat. De man werd op klaarlichte dag middenin een woonwijk voor zijn deur beschoten door iemand die uit een Volkswagen Caddy busje sprong. Er werden tientallen kogels op de man afgevuurd. Het slachtoffer werd meerdere keren geopereerd, maar bezweek twee dagen later aan zijn verwondingen.

De overleden man was eerder ook al doelwit van een moordaanslag. Hij overleefde op 11 november 2015 een liquidatiepoging in een Amsterdams kantoorpand in de Derkinderenstraat in Nieuw-West. Hij was directeur van het daar gevestigde bouwbedrijf.