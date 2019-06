Er is steeds meer bekend over de twee graven uit de zevende eeuw, die afgelopen zomer zijn gevonden bij een archeologische opgraving aan de Plesmanlaan. Zo lagen naast het skelet waarschijnlijk klinknagels van 5 centimeter, en onder de linkerarm een mes.

De twee graven, met in elk een skelet en enkele grafgiften, werden in de zomer van 2018 opgegraven door studenten Archeologie van de Universiteit Leiden en de archeologische dienst Archol.

Van het eerste skelet is nu een 3D-scan gemaakt. Hiermee is tot op 2 millimeter nauwkeurig vastgelegd hoe het skelet eruitziet en op welke wijze het in het graf ligt. Van deze scan wordt een 3D-model gemaakt, zodat archeologen, historici en studenten dit model kunnen gebruiken voor hun onderzoek.

Voorafgaand aan de 3D-scan is ook een röntgenopname van het graf gemaakt. Hierdoor is duidelijker geworden wat er naast het skelet in het graf lag.

Nu de scans gemaakt zijn, kan het verdere onderzoek naar het skelet en de grafgiften starten. Zo gaat een botsspecialist verder onderzoek doen naar Peter, vernoemd naar sleutelbewaarder Petrus.

Als beide skeletten geconserveerd en onderzocht zijn, komen deze in het beheer van Erfgoed Leiden in het archeologisch depot. Erfgoed Leiden heeft de taak om de geschiedenis van Leiden en omgeving te vertellen.