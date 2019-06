Bij een ongeval op de N206 tussen Katwijk en Leiden is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon gewond geraakt. De auto waarin het slachtoffer zat, raakte van de weg en kwam ondersteboven in het water terecht.

De hulpdiensten kwamen massaal met spoed ter plaatse.

Het is nog onbekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Mogelijk is de bestuurder onwel geworden tijdens het rijden. Het slachtoffer is met onbekend letsel met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.