De leden van buurtvereniging Groenoord-Noord, het wijkje gelegen tussen de Willem de Zwijgerlaan, het spoor en de Gooimeerlaan, hebben besloten om te gaan procederen tegen het plan Lead Leiden. Dit laat de vereniging donderdag via Twitter weten.

De eerste formele stap om bezwaar te maken tegen de drie woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan is een feit. Nu er geen referendum komt, staat alleen die weg nog open voor de tegenstanders.

Op 20 juni neemt de Leidse gemeenteraad een besluit over de nota van uitgangspunten die het college eerder voorlegde. Op 19 maart is dat voorstel al in de raad besproken en werd er gestemd over een aantal kleinere wijzigingen in het plan van de Rotterdamse ontwikkelaar Red Company.

De stemming over het gewijzigde voorstel werd vervolgens uitgesteld totdat duidelijk zou zijn of er een referendum komt over de torens van respectievelijk 65, 85 en 115 meter. Dat komt er niet, want eind mei werd duidelijk dat de benodigde 5.000 handtekeningen niet waren opgehaald. De teller bleef steken op 4.022.