In de parkeerkelder van het toekomstige nieuwbouwproject De Geus tegenover Leiden Centraal staan over een paar jaar mogelijk geen auto's in de parkeerkelder, maar drieduizend fietsen. Ontwikkelaar Giel van Wijk van het Utrechtse Sustay onderzoekt daarvoor de mogelijkheden.

"Autoparkeren is op het ov-knooppunt wellicht niet nodig", zo denkt Van Wijk, die zelf ook uit Leiden komt en de stad en de stationsomgeving dus goed kent.

Het is overigens niet zo dat de auto uit het gebied geweerd gaat worden. Op het Morssingelterrein kan geparkeerd worden en mogelijk is ook in de andere projecten waaraan in het gebied wordt gewerkt ruimte voor bezoekersparkeren. "Want ook mensen met de auto zijn natuurlijk welkom om straks bij ons naar de film te gaan", zegt Govert de Kok van Bioscopen Leiden die met zakenpartner Gideon Boer de megabios en het congrescentrum gaat runnen die in De Geus komt.

Toen de eerste plannen voor De Geus enkele jaren geleden werden gepresenteerd, zou een restaurant van La Place deel uit gaan maken van het complex. Dat leek logisch, omdat Jumbo Supermarkten de restaurantketen in de periode net had gekocht uit de boedel van het failliete V&D.

Bioscopen Leiden exploiteert restaurant

Omdat La Place ook al gevestigd is in de stationshal is inmiddels duidelijk dat Jumbo geen interesse heeft in nog een vestiging in het gebied. Daarom komt er nu een restaurant dat geëxploiteerd gaat worden door Bioscopen Leiden die ook de horeca op de begane grond voor hun rekening gaan nemen. De Kok denkt zo een goede synergie te kunnen bereiken in de combinatie bioscoop, congrescentrum en restaurants.

Bovenop de nieuwbouw komen net als bij overbuurman De Lorentz woningen. Geen drie torens, maar slechts één. Die wordt circa 70 meter hoog en past daarmee binnen de Leidse hoogbouwvisie. In de toren komen ongeveer honderd appartementen.