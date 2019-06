Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag uit een raam gevallen van een appartementengebouw aan het Maartje Offerspad in de Stevenshof.

Het incident gebeurde om 1.30 uur. Het slachtoffer werd in eerste instantie op straat onderzocht en is toen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Omdat niet meteen duidelijk was hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer waren, werden niet alleen politie en ambulance ingeschakeld, maar ook een traumahelikopter. Die is uiteindelijk niet geland.

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek naar de toedracht van de val.