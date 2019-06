Een man die eerder deze week zwaargewond was geraakt door een ongeval tijdens werkzaamheden aan de RijnlandRoute aan de Leidse Hofvlietweg, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt het bedrijf waarvoor hij werkte, Comol5.

Het ongeval gebeurde in een zogenoemde startschacht, vanwaaruit een tunnel wordt geboord. De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Een zware, metalen verankeringsplaat schoot door onbekende oorzaak los uit de betonnen wand, en raakte de medewerker.

Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De exacte toedracht van het ongeval wordt door de Inspectie SZW onderzocht, aldus Comol5.