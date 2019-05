Het nieuwe Naturalis Biodiversity Center is officieel opgeleverd, meldt TBI-onderneming J.P. van Eesteren die daarvoor tekende. Aan het eind van de zomer, in september, gaat het museum weer open.

"Het museum is drastisch uitgebreid en gemoderniseerd. Onderdeel van het ingrijpende project zijn de nieuwbouw van de enorme, publieke hal en de tentoonstellingsruimten en de bouw van een compleet nieuw laboratorium. Daarnaast zijn de onderzoeksfaciliteiten gemoderniseerd", aldus het bedrijf.

Algemeen directeur Edwin van Huis van Naturalis Biodiversity Center spreekt van een prachtige mijlpaal. "Wij gaan de komende tijd nog hard aan de slag met de verhuizing en inrichting van de tentoonstellingszalen."

Centraal in het ontwerp van de nieuwbouw is de veertig meter hoge glaskroongevel van Neutelings Riedijk architecten. Deze gevel is net als het interieur van het museum opgetrokken uit duurzame materialen en is de blikvanger van het museum.

De tentoonstellingsruimten vallen voornamelijk op door hun enorme omvang. Muren zijn op sommige plekken dertig meter lang, driehonderd millimeter dik en tot veertien meter hoog. De afstand die zonder steunpilaren wordt overspannen, loopt op tot maximaal 21 meter. Al die ruimte is onder andere nodig om plaats te bieden aan grote opgezette dieren als giraffen, olifanten en haaien en diverse constructies die deel uitmaken van de nieuwe experience. Maar de ruimte is er ook omdat Naturalis het huis is van Trix, het gigantische skelet van een T. rex.