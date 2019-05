Ex-waterpolocoach Koen P. (33) die wordt verdacht van ernstige zedendelicten met zes vrouwelijke pupillen komt maandag vrij in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Dat heeft de rechtbank van Den Haag vrijdag bepaald.

P. moet na zijn vrijlating wel voldoen aan strenge voorwaarden en hij krijgt elektronisch toezicht. Hij komt 'pas' na het weekend vrij omdat het papierwerk in zijn zaak nog moet worden afgehandeld.

De verdachte zit al ruim een jaar in voorarrest maar een datum voor een inhoudelijke behandeling is nog niet in zicht. Zijn advocaat betoogde eerder dat zijn cliënt zich thuis beter kan voorbereiden op de inhoudelijke zitting. Dat zou in het huis van bewaring door de stress nu niet lukken omdat P. bedreigd en afgeperst zou worden door mede-gedetineerden.

P. werd in juni 2018 opgepakt na aangiftes van twee minderjarige jeugdspeelsters. De man was jarenlang trainer van de vrouwenploeg van ZVL-1886 uit Leiden en leidde de vrouwenploeg vijf jaar geleden naar de Nederlandse titel. Ook was hij coach bij het Regionaal Trainingscentrum Waterpolo.

Zes meisjes deden aangifte tegen P.

In juli bleken zes meisjes, minder- en meerderjarig, aangifte tegen P. te hebben gedaan om verschillende zedendelicten sinds medio 2012. Drie meisjes deden aangifte van verkrachting en drie van ontucht.

De man gaf eerder toe dat hij een seksuele relatie had met een zestienjarige pupil. Volgens hem was er echter geen sprake van dwang.