Leiden

GGD doet onderzoek bij Leids kinderdagverblijf na mazelenbesmetting

Een jong kind in Leiden is besmet met mazelen, zo heeft de GGD Hollands Midden donderdag bekendgemaakt. Er wordt nu bron- en contactonderzoek uitgevoerd bij het kinderdagverblijf in de stad waar het kind heen is gegaan toen het ziek was.