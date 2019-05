De rechtbank Den Haag heeft vrijdag een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hij stak in de nacht van 6 op 7 juli een man (28) uit Leiden dood in een flatgebouw aan het Jacques Urlusplantsoen in Leiden.

De rechtbank vindt, evenals de officier van justitie, dat het niet bewezen is dat de verdachte met voorbedachten rade handelde. Daarom is de man veroordeeld voor doodslag en niet voor moord. Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De rechtbank verwerpt het argument van de verdediging dat de man uit zelfverdeding zou hebben gehandeld. Zo hebben zowel de verdachte als meerdere getuigen verklaard dat de verdachte eerder was beledigd door het slachtoffer, waardoor bij de verdachte "een knop omging".

Hierdoor pakte hij messen, opende hij de deur en stak hij in op het slachtoffer.

'Extreem gewelddadig en gruwelijk'

Het slachtoffer was een vader van vijf jonge kinderen. De rechtbank houdt in het vonnis rekening met het feit dat zijn dood veel leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.

"De wijze waarop het slachtoffer is gestorven is extreem gewelddadig en gruwelijk. Hij werd met een mes doorstoken en was daarmee ten dode opgeschreven. Toch heeft hij nog gerend voor zijn leven, terwijl de verdachte hem achtervolgde. Alleen een langdurige gevangenisstraf past bij een zo ernstig feit", aldus de rechter.

Na zijn celstraf moet de man verplicht worden behandeld voor zijn stoornissen omdat de kans op herhaling groot is. De enige mogelijkheid om de maatschappij daartegen te beschermen is volgens de rechtbank de maatregel TBS met dwangverpleging.