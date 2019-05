Zondag wordt in Leiden voor de 29e keer de marathon gelopen. Tienduizenden deelnemers rennen van de Breestraat naar de Vismarkt achter het stadhuis. Dit moet je weten voordat je de marathon loopt of bezoekt.

Om 8.00 uur zondag kunnen deelnemers hun startnummers halen en een kleine sportmarkt bezoeken waar massages gegeven worden en een kinderopvang is. Langs de route van de marathon is er een uitgebreid muziekprogramma.

De Vriend, DJ Marcel, De Slechte Band, Family Affair, Pert Near Sandstone, Jens Verkleyband, The Bigger Band en DJ van Quintus zijn enkele artiesten die zullen optreden.

De marathon start om 11.00 uur. De prijsuitreiking voor mannen vindt om 13.30 uur plaats bij de Vismarkt en voor vrouwen om 14.00 uur. Deelnemers kunnen ter plaatse hun medaille laten graveren.

Verschillende routes

Hoewel de marathon zondag is, zijn er ook diverse andere hardloop- en wandelroutes die komend weekend gelopen worden.

De 5 kilometer van I-SEC, ofwel de 'Night Run', gaat zaterdag om 22.30 van start bij de Doezastraat in Leiden. Hier zullen de deelnemers ook finishen.

De 21 van Zorg en Zekerheid start zondag om 10.00 uur op de Breestraat in het oude centrum van Leiden ter hoogte van Het Gangetje. Deelnemers finishen op de Vismarkt achter het stadhuis en naast de Rijn. Over deze route mag drie uur gedaan worden.

(Foto: ANP)

De corpus Kidsrun is voor kinderen tot twaalf jaar en start zondag om 12.30 uur. De start is eveneens op de Breestraat. Daarvoor, om 11.45 uur, doen de kinderen een warming up op het Pieterskerkplein. Ouders mogen met hun kinderen mee rennen.

De 10 kilometer van Heerema Marine Contractors zal zondag starten om 14.30 uur op de Breestraat. Deze route start in zogenaamde waves. Er zijn drie vakken: A en B, C en D en E en F. Tussen elke wave zit drie minuten. Deelnemers van de 10 kilometer finishen op de Vismarkt. Zij mogen er maximaal twee uur over doen.

De organisatie heeft een kaart van alle precieze routes op haar website gepubliceerd. De halve marathon en de 10 kilometer wandelen zijn inmiddels uitverkocht, laat de organisatie van de Leiden Marathon weten.

Organisatie adviseert met openbaar vervoer te komen

De organisatie adviseert deelnemers en bezoekers om met het openbaar vervoer te komen. De reden hiervoor is dat verschillende wegen in Leiden zijn afgesloten voor verkeer en de parkeergelegenheid beperkt is.

Mochten mensen wel met de auto willen komen, kunnen ze hem volgens de organisatie het beste bij Haagweg 8 parkeren en vervolgens met de gratis shuttle naar de Pieterskerk.

Mensen die met de fiets komen, worden geadviseerd om hun fiets te parkeren bij Van der Werfpark of bij het Kamerlingh Onnes Labaratorium.

Weersverwachting

De organisatie houdt de actuele weersverwachting bij en meldt dat het zaterdag en zondag zo'n 18 tot 20 graden zal worden. Er is weinig kans op neerslag en niet veel wind.