Op zeven universiteitsgebouwen van de Universiteit Leiden zijn vanaf deze week uitvergrote werken van Rembrandt te zien. Met deze zogenoemde 'Rembrandtroute' laat de onderwijsinstelling de band zien tussen de kunstenaar, de stad Leiden en de universiteit, schrijft de universiteit dinsdag.

Aanleiding voor de expositie is dat het in 2019 444 jaar geleden is dat de Universiteit Leiden werd opgericht en 350 jaar geleden dat de schilder Rembrandt van Rijn overleed. Vanwege dit bijzondere 444/Rembrandtjaar heeft de gemeente Leiden bij uitzondering toestemming verleend voor deze doeken bij de veelal monumentale panden.

Rembrandt van Rijn is tevens verbonden aan de Universiteit Leiden: hij schreef zich in 1620 in als student en portretteerde diverse Leidse alumni. De universiteit schrijft ook dat de kunstenaar veel inspiratie voor zijn werken uit de universiteitsomgeving haalde.

"In zijn werk laat de schilder zien dat hij zich in ieder geval liet inspireren door de academische omgeving en universitaire instellingen als het anatomisch theater en de Hortus botanicus", schrijft de onderwijsinstelling.

Vanaf half mei 2019 tot uiterlijk begin februari 2020 is deze buitenexpositie te zien in de Leidse binnenstad. Het eerste doek, 'Zelfportret met bontmuts', werd gisteren opgehangen aan de gevel van de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel. Het laatste volgt op 21 mei 2019.