Op de Lammermarkt wordt woensdag een kunstwerk van een megavarken gepresenteerd. Het beeld moet de inwoners van Leiden tot nadenken aanzetten over het welzijn van landbouwdieren.

Het kunstwerk, dat 'Ode aan het Varken' heet, is gemaakt door kunstenaar Jantien Mook. Woensdag wordt het beeld om 14.30 uur onthuld door fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren in het bijzijn van de kunstenares en Geert Laugs van Compassion in World Farming.

Het varken vraagt niet alleen aandacht voor het welzijn van dieren in de vee-industrie. Het is tevens het symbool van een van de grootste dierenwelzijnscampagnes ooit: het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ tegen het gebruik van kooien in de veehouderij.

De sprong die het varken maakt staat voor vrijheid, vreugde en leven; een beweging die kenmerkend is voor mens en dier die in vrijheid leven.

"Het is geweldig dat het kunstwerk de komende weken in Leiden te zien is om aandacht te vragen voor dierenwelzijn. Jaarlijks worden in de EU meer dan zeven miljard dieren gehouden en geslacht voor de productie van vlees, zuivel en eieren. Dieren horen niet achter de tralies, maar moeten de ruimte krijgen om hun natuurlijk gedrag te vertonen", stelt Thieme.