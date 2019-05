De gemeente Leiden gaat de sfeer in de Catharinasteeg aanpakken en de eigenaar van de panden gaat op zoek naar nieuwe huurders voor de grotendeels leegstaande winkelsteeg die twee jaar geleden werd gerealiseerd tussen de Aalmarkt en de Breestraat.

Dat vertelde wethouder Yvonne van Delft (Economische Zaken) maandag naar aanleiding van vragen van D66-raadslid IJsbrand Olthof. Met de maatregelen moet de steeg aantrekkelijker worden voor het winkelende publiek.

Olthof stelde de vragen na het recente faillissementen van Via Mio en Moscow at Sea. "De retail in Leiden krijgt door dit faillissement wederom een flinke dreun te verduren en daar maakt de fractie van D66 zich zorgen over", aldus Olthof. Hij wilde weten of het college zich extra wil inspannen om de leegstand in de binnenstad van Leiden en in de Catharinasteeg in het bijzonder te bestrijden en het Leidse ondernemersklimaat te stimuleren.

Naast de winkels in de Catharinasteeg maakt Olthof zich ook zorgen over Hudson’s Bay. Er zijn al sinds de opening hardnekkige geruchten dat het niet goed gaat met de Canadese warenhuisketen. D66 wilde van Van Delft weten of ze in contact staat met de directie van Hudson’s Bay over het mogelijke voortbestaan van dit bedrijf in Leiden. Dat bleek nog niet het geval.

Wel doet de gemeente pogingen om met het bedrijf in contact te komen en wordt er nagedacht over een invulling van het pand, mocht het warenhuis Nederland en dus ook Leiden inderdaad de rug toe keren.