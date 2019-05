De gemeente Leiden moet vijf miljoen euro extra uittrekken voor de nieuwbouw van het Leonardo College dat al jaren wacht op een nieuw schoolgebouw aan de Telderskade in Leiden Zuidwest.

"Onder meer door capaciteitsproblemen bij de gemeente is de planvoorbereiding van de nieuwbouw minder voortvarend aangepakt dan gewenst was geweest", zo laat onderwijswethouder Paul Dirkse die ook financiën in zijn portefeuille heeft de gemeenteraad weten.

Een aangestelde projectmanager moet ervoor zorgen dat het nieuwbouwtraject vanaf nu vlekkeloos verloopt.

Volgens de nieuwe planning is de school nu pas in of kort na de zomer van 2021 klaar. Ook zijn de bouwkosten in de tussenliggende periode door de aantrekkende markt fors gestegen. De school zelf valt nu naar verwachting drie miljoen duurder uit.

Twee miljoen euro nodig voor kavel

Naast de drie miljoen die Dirkse nu extra wil uittrekken voor de nieuwbouw, is er naar verwachting ook nog twee miljoen nodig om het kavel aan de Telderskade waar de nieuwbouw moet komen bouwrijp te maken.

Dat bedrag is inclusief de gemeentelijke plankosten. Dat zijn de kosten voor de uren die de ambtenaren moeten maken om het project tot een goed einde te brengen.

Extra miljoenen vrijgemaakt in kaderbrief

De extra miljoenen maakt Dirkse vrij in de kaderbrief 2020-2023. Dat is de meerjarenbegroting waar de raad voor de zomer over beslist.

"Uitgangspunt is dat de extra middelen grotendeels beschikbaar komen door prioritering binnen het Investeringsplan Onderwijs, waardoor er slecht beperkt sprake is van een toename van de gemeentelijke lasten," schrijft Dirkse in een brief aan de raad.