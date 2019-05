Een bewoner van een woning aan de Brahmslaan in Leiden-Zuidwest is donderdagavond gewond geraakt bij een brand in de keuken.

Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. De bewoner is gewond geraakt aan haar handen en voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer heeft de brand snel weten te blussen. De brand ontstond rond 22.50 uur.