De gemeente Leiden maakt ruim vijf ton vrij voor een tweejarige proef waarbij naar verwachting zo'n zestig basisscholieren en hun ouders via een speciale, uit Amsterdam overgewaaide, aanpak worden begeleid. Het gaat om kinderen met een verstoorde sociale ontwikkeling die dreigen af te glijden en nauwelijks toekomen aan gewoon onderwijs.

Wethouder Damen doet het voorstel om 514.552 euro vrij te maken aan de Leidse gemeenteraad na signalen vanuit een aantal Leidse basisscholen.

"Het gaat om scholen in Leiden Noord, Zuidwest, de Mors en Slaaghwijk", vertelt Damen die goede hoop heeft dat met de inzet van de 'Preventief Interventie Team' aanpak (PIT), zoals de methode formeel heet, goede resultaten geboekt zullen worden.

"In Amsterdam heeft PIT zich al bewezen. Ook ouders werkten daar in alle gevallen mee. Dat is aan de ene kant misschien opvallend, maar daar staat tegenover dat uiteindelijk iedereen het beste wil voor zijn of haar kind."

In het bedrag van ruim een half miljoen euro voor de eerste twee jaar zitten ook eenmalige opstartkosten. Als de proef ook in Leiden een succes wordt, denkt Damen het structureel af te kunnen met twee ton per jaar. "Aan de ene kant is dat veel geld," erkent ze. "Maar als we daarmee voorkomen dat de kinderen op latere leeftijd in de jeugdzorg of zelfs de gevangenis terecht komen, is het veel goedkoper."