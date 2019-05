Leiden herdenkt vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle burgers en militairen die zijn omgekomen ten gevolge van oorlogshandelingen tot op heden. Een overzicht van de herdenkingsgelegenheden in de stad.

Op verschillende punten in Leiden zijn herdenkingen georganiseerd. Zo is er een bijeenkomst in de Pieterskerk en de kranslegging en twee minuten stilte bij Molen de Valk om 20.00 uur als in heel Nederland wordt stilgestaan bij de gevolgen van oorlog en terreur.

Om 15.00 uur is er een bijeenkomst bij Het Haagsche Schouw, waar de gevallenen bij de ‘Slag om de brug bij Het Haagsche Schouw’ worden herdacht.

Algemene herdenkingsbijeenkomst Pieterskerk

Om 18.30 uur begint de algemene herdenkingsbijeenkomst in de Pieterskerk. De Stichting heeft deze herdenking een paar jaar geleden verplaats van de Marekerk naar de Pieterskerk vanwege de groeiende belangstelling voor deze herdenking. Hierbij zijn alle studentenverenigingen aanwezig om een krans of bloemenhulde te leggen.

Het koor Ex Animo dat dit jaar zijn honderdjarig bestaan viert, zal ook dit jaar delen uit de Matthäus Passion van J.S. Bach zingen tijdens de herdenkingsplechtigheid. Burgemeester Lenferink zal spreken en de herdenkingsrede wordt gehouden voor journalist Ad van Liempt, bedenker van onder ander het televisieprogramma Andere Tijden.

Kranslegging bij Molen de Valk

Om 20.00 uur is er de kranslegging en twee minuten stilte bij Molen de Valk. Vanaf de trans van de molen zal een trompetspeler het signaal geven voor de twee minuten stilte. Daarna zal de stadsdichter een speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht voordragen.

Herdenking bij monument De Naald en Baptistenkerk

Naast de herdenkingen die de Stichting Dodenherdenking Leiden organiseert, vindt er om 17.15 uur een herdenking plaats bij monument De Naald in De Kooi. Initiatiefnemer voor deze herdenking is woningcorporatie De Sleutels. De bijeenkomst begint met een ontvangst in de Baptistenkerk aan de Driftstraat 49A, vanaf 16.45 uur. Om 17.15 uur begint de stille tocht naar het monument De Naald waar de dertien namen die op de Naald staan, worden voorgelezen. Ook wordt er twee minuten stilte gehouden.

Open Joodse Huizen in Leiden

Verder zijn er in Leiden vandaag op negen plaatsen verhalen over de Jodenvervolging, onderduikadressen, verraad en verzet te horen, meestal op de plek waar die gebeurtenissen plaatsvonden. De Open Joodse Huizen van Verzet heeft nabestaanden uitgenodigd hun familieverhaal te komen delen. Het gaat om kleinschalige herdenkingen in huiskamers.