Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag negen jaar cel en tbs geëist tegen Abraham A. (25) op verdenking van het doodsteken van een 28-jarige Leidenaar. De mannen zouden 7 juli vorig jaar ruzie hebben gekregen, waarna de verdachte hem zou hebben doodgestoken op de galerij van een flat aan het Leidse Jacques Urlusplantsoen.

Volgens het OM was er geen sprake van voorbedachten rade dan wel moord. Wel is de dood van het slachtoffer uitsluitend de schuld van de verdachte, zo vindt de officier van justitie. Daarom wordt A. doodslag ten laste gelegd.



Het slachtoffer kwam eerder die avond naar het huis van zijn ex-vriendin en vijf kinderen, waar ook de 28-jarige Leidenaar op dat moment was. Hij belde aan, maar kreeg geen antwoord. De man besloot daarop naar de eerste verdieping te klimmen.

Eenmaal daar bonkte hij op de ramen, spuugde hij door een raampje en schold hij de moeder van de verdachte uit. De verdachte pakte hierop twee messen en ging op het slachtoffer af, die ondertussen een bezem in zijn handen had. De 28-jarige Leidenaar zou dit bedreigend hebben gevonden en stak het slachtoffer daarop neer.

Direct na het incident werd de 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden als verdachte. Hij heeft bekend dat hij de 28-jarige Leidenaar die avond heeft neergestoken.

De verdachte in de zaak is uitgebreid psychisch onderzocht, er zijn meerdere stoornissen bij hem vastgesteld. Daarom is hij volgens het OM verminderd toerekeningsvatbaar en is er gevaar voor herhaling.

Het OM vindt tbs met dwangpleging daarom op zijn plaats. De rechter doet over twee weken uitspraak.