Parkeergarage Lammermarkt in Leiden is op maandagochtend 6 mei tijdelijk gesloten vanwege een brandoefening. Parkeerders kunnen niet in- of uitrijden en ook de voetgangersingang wordt afgesloten.

De brandweer oefent in de ondergrondse parkeergarage omdat het gebouw qua vorm, ligging en functie bijzonder is. Door een brand te simuleren kunnen de procedure en voorzieningen die nodig zijn bij brandbestrijding worden getest en indien nodig worden verbeterd. Dat maakt parkeren onder de Lammermarkt in de toekomst nog veiliger.

Er is gekozen voor maandagochtend omdat dit een rustig parkeermoment is in de week. De oefening start om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur. Daarna is de parkeergarage weer bereikbaar.

Abonnementhouders en parkeerders worden op de hoogte gebracht.