Een mussentil is dinsdagochtend in het Bontekoepark in Leiden geplaatst. Dinsdagmiddag volgt een tweede exemplaar verderop in het park.

Woningcorporatie Portaal start volgende maand met de sloop van enkele woningen in de Zeeheldenbuurt. Omdat in de tuin van een woning op de hoek van de Evertsenstraat en de Oosterstraat een mussenkolonie huist, moet de corporatie zogeheten mitigerende maatregelen nemen.

Dat houdt in dat voordat de mussenkolonie dakloos wordt, er in de directe omgeving een alternatief moet zijn. Dat alternatief wordt woensdag aangelegd in het Bontekoepark dat even verderop in de wijk is aangelegd, nadat de bodem daar helemaal is gesaneerd.

De nieuwe mussenhuisvesting bestaat uit een soort vliegende schotels die bovenop een zessenhalve meter hoge paal worden gemonteerd. In elke til zijn 54 nestkasten geplaatst.