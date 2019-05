Twaalf lopers van de Leiden Road Runners Club zullen zaterdagnacht in Wageningen een fakkel met het bevrijdingsvuur ophalen en naar Leiden brengen.

De aankomst in de Doezastraat waar burgemeester Lenferink het vuur in ontvangst zal nemen staat voor 13.00 gepland. Elke hardloper uit Leiden en omstreken die zin heeft wordt uitgenodigd deze laatste drie kilometer mee te lopen en zo met velen het bevrijdingsvuur de stad in te brengen.

De eerste keer dat LRRC meedeed aan deze nationale estafette, die het vuur vanuit de stad waar in 1945 de vrede werd getekend naar allerlei gemeenten in het land, was in 1994.

Het schema is dat elke loper steeds twee kilometer loopt en dan weer even rust pakt, maar veel lopers rennen graag een stukje extra mee. Regel is dat de loper die aan de beurt is, het tempo bepaalt.