Nog onbekende daders hebben enkele ruiten ingegooid van twee rolstoelbussen van verpleeghuis Topaz Overrhyn aan de Willem de Zwijgerlaan. Ook werden in een van de verpleeghuisbussen deuken geschopt.

De vernielingen werden waarschijnlijk op Koningsdag gepleegd. Door de vernielingen moet het verpleeghuis het tot de reparatie voor het vervoer van cliënten die slecht ter been zijn of afhankelijk zijn van een rolstoel met één bus minder doen.

Een van de bussen is nog in gebruik, maar heeft een ster in de voorruit opgelopen. Bij de andere bus is de zijruit ingegooid met een stuk van een stoeptegel. De steen werd door medewerkers van Topaz in de bus teruggevonden.