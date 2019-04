Net als afgelopen jaren wordt de dodenherdenking van Leiden aanstaande zaterdag gehouden in de Pieterskerk. Auteur, tv-journalist, programmamaker en historicus Ad van Liempt (69) is hoofdspreker.

Van Liempt heeft meerdere boeken geschreven over de Tweede Wereldoorlog en is daarnaast ook bekend als geestelijk vader van het televisieprogramma Andere Tijden. Zijn boek Gemmeker, commandant van kamp Westerbork, verschijnt begin mei. Hij hoopt op 9 mei op dat boek, in proefschriftvorm, te promoveren.

Thema van zijn herdenkingsrede is Aan wie denk jij vandaag om 8 uur? Het begint om 18.30 uur.

Muzikale medewerking aan de herdenkingsdienst wordt verleend door de Leidse C.O.V. Ex Animo, die dit jaar het honderdjarig bestaan viert. In dat kader zingt Ex Animo, onder leiding van dirigent Wim de Ru, zowel in de Pieterskerk als bij de herdenking bij Het Haagsche Schouw in de middag van 4 mei.

In de oorlog was Herman de Wolff de dirigent

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog was Herman de Wolff, die het koor vijftig jaar lang heeft geleid, de dirigent. Hij woonde in Rotterdam en heeft daar de oorlog van zeer nabij meegemaakt.

Tijdens de bombardementen op de binnenstad van Rotterdam beleefden de burgers vele angstige uren en in die dagen schreef De Wolf de compositie Dona nobis pacem, die zaterdag in de Pieterskerk zal worden gezongen. Het orgel van de Pieterskerk wordt bespeeld door organist Erik van Bruggen.

Na afloop van de dienst volgt een stille tocht vanaf de Pieterskerk naar het Bevrijdingsmonument bij molen De Valk. Op die plaats worden de gebruikelijke twee minuten stilte in acht genomen, waarna de Leidse stadsdichteres Marianne van Velzen een gedicht zal voordragen. De muzikale omlijsting bij het monument wordt verzorgd door K&G 3.

Traditiegetrouw worden 51 jonge militairen herdacht

Op 4 mei worden traditiegetrouw ook de 51 jonge militairen herdacht, die bij het Haagsche Schouw zijn gesneuveld bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940. Spreker is dit jaar is Joris Voorhoeve, voormalig minister van Defensie en voormalig fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer.

De laatste veteraan en overlevende van deze 'Slag om de Residentie', de nu 98-jarige heer W.L. Witvliet, zal de namen van de 51 gestorven medestrijders voorlezen. De burgemeesters van Leiden, Oegstgeest , Voorschoten en Katwijk zullen bij de herdenking aanwezig zijn.

Na het welkomstwoord door Ton Kohlbeck, voorzitter Stichting Dodenherdenking Leiden, worden de namen van de gevallenen voorgelezen, gevolgd door de toespraak van Joris Voorhoeve. De bijeenkomst wordt besloten met twee minuten stilte, het Wilhelmus, een bloemlegging en défilé. Deze herdenking vangt aan op 4 mei om 15.00 uur bij het monument Het Haagsche Schouw.

Het volledige programma van 4 mei staat op www.dodenherdenkingleiden.nl.