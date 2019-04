Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten dat mensen met een uitkering woonachtig in een sociale huurwoning een kamer mogen verhuren aan studenten. Op die manier wil Leiden het aantal beschikbare kamers voor studenten fors verhogen.

De kamers mogen verhuurd worden voor maximaal 235 euro per maand. Van dat bedrag is 65 euro bestemd voor gas, water en licht. De resterende 170 euro per maand mag onbelast als extra inkomen worden genoten, zonder dat het van invloed is op de hoogte van de uitkering.

De betrokken corporaties zeggen geen moeite te hebben met de proef van een jaar, die per direct ingaat.

Het woningtekort voor studenten was afgelopen studiejaar zo groot dat studenten moesten verblijven in tentjes op campings in de regio. Hoewel er in het afgelopen jaar ook een aantal studentenkamers zijn bijgekomen, is het probleem volgens de gemeente nog niet opgelost. Het aantal studenten groeit immers ook nog elk jaar.