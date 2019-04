Beelden in Leiden opent op donderdag 16 mei de achtste editie van de openluchtbeeldententoonstelling op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden. Tien speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte beelden van de jonge beeldhouwers staan centraal tijdens de expositie 'Jonge Beelden'.

De tentoonstelling wordt om 16.00 uur geopend door Jan Teeuwisse, directeur van Museum Beelden aan Zee.

Voor deze achtste editie van Beelden in Leiden selecteerde gastcurator Sandrine van Noort tien jonge beeldhouwers. Milena Naef, Margot Zweers, Josua Wechsler, Martijn Linssen, Koos Buster, Lieve Rutte, Matea Bakula, Tim Mathijsen, Romy Yedidia en Damian Kapojos (winnaar van 2018) maakten voor het eerst een beeld voor de openbare ruimte.

Jaarlijks onderdeel van Beelden in Leiden is de uitreiking van de Frans de Witprijs aan de kunstenaar die het meest vernieuwende werk heeft gemaakt. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag.

Tentoonstellingen op drie locaties te zien

Op drie locaties in Leiden zijn gedurende de hele zomer satelliettentoonstellingen van Beelden In Leiden te zien. In de voortuin van het LUMC en Bio Science Park worden beelden van Joep van Lieshout en van de Belgische beeldhouwer Johan Tahon tentoongesteld.

In galerie Zône is tot en met 4 augustus kleiner werk van de deelnemende kunstenaars te zien. Beelden In Leiden wordt dit jaar gehouden van 16 mei tot en met 4 augustus .