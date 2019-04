Thomas Berghuis is namens het Lucas van Leydenfonds benoemd tot stadscurator van Leiden. Het bestuur van het fonds heeft na een selectieprocedure van een maand Berghuis aangesteld om een nieuw plan voor beeldende kunst in Leiden op te stellen.

Sinds twee jaar woont Berghuis in Leiden. Hij studeerde Chinese Taal en Cultuur en Area Studies aan de Universiteit Leiden en werkte daarna in verschillende landen als curator, waaronder in Australië, China, Indonesië en bij het Guggenheim Museum in New York.

De afgelopen jaren werkte hij als freelance curator en kunsthistoricus met Leiden als thuisbasis.

"Met Thomas Berghuis haalt Leiden een stadscurator binnen met een imposant internationaal netwerk en werkveld", laat de sollicitatiecommissie weten. "En die daarnaast, ook als inwoner van Leiden, een zeer maatschappelijk betrokken relatie met de stad heeft."

Berghuis begint zijn werkzaamheden als stadscurator vanaf 1 mei.