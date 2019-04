Een voetganger is donderdagavond rond 22.30 uur zwaargewond geraakt toen deze werd aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op de IJsselmeerlaan in de Merenwijk in Leiden.

Volgens persbureau AS Media stak de voetganger onverwachts de weg over, waarna een automobilist niet meer uit kon wijken. Het slachtoffer is ter plaatste behandeld door het ambulancepersoneel en met zware verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeluk gebeurde op de oversteekplaats bij de kruising tussen de IJsselmeerlaan en het Kraaienpad/Driemasterwal, waar auto’s normaal gesproken voorrang hebben op overstekende fietsers en voetgangers.

De politie heeft de weg afgezet en doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.