De politie is op zoek naar de verdachte van een inbraak aan de Langegracht in Leiden die woensdag plaatsvond.

De politie verspreidt een signalement van de verdachte in de hoop dat getuigen de man in de omgeving hebben zien lopen. De verdachte is rond de 1.75 meter lang en heeft donker haar.

Hij droeg een blauwe spijkerbroek, een zwart jack en donkere gympen met een witte onderkant. Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.

Of er wat buit is gemaakt, is nog onbekend volgens een politiewoordvoerder. De politie komt later met meer informatie.