De gemeente Leiden komt in het najaar met een nieuw beleid voor verkamering. Dit is maanden later dan dat de gemeente er in de eerste instantie voor had uitgetrokken.

In verband met het in kaart brengen van de problemen die verkameren in een aantal wijken veroorzaakt, heeft wethouder Fleur Spijker vorig jaar zomer een 'verkamerstop' afgekondigd, zodat de problemen niet groter worden terwijl de gemeente ze in kaart brengt.

De stop op het verlenen van zogeheten 'onttrekkingsvergunningen' loopt op 1 juli af, maar is nu verlengd. Na de zomer volgt de discussie in de raad. "We nemen wat meer tijd, omdat we ook gaan ingrijpen in bestaande situaties", zegt wethouder Spijker.

Hoewel de gemeente sinds juli 2018 geen onttrekkingsvergunningen meer verleend, worden er nog steeds panden verkamerd.

Dat gebeurt dan via de weg van de omgevingsvergunning. Dat kan niet om woonhuizen om te katten voor kamerbewoning, maar wel voor bijvoorbeeld bedrijfs- en kantoorpanden.

Haagweg 47 ten onrechte verkamerd

Een van de laatste grote panden die in Leiden werd verkamerd is Haagweg 47. Daar wonen inmiddels 37 Minerva-studenten die eerder in de oude schoolgebouwen aan de Toussaintkade woonden. Die locatie wordt echter herontwikkeld, waardoor de studenten moeten verkassen.

Het pand aan de Haagweg was eerder in gebruik als blijf-van-mijn-lijfhuis en om die reden gaf de gemeente een vergunning af voor kamerbewoning. Het was namelijk geen woonhuis.

Omwonenden kwamen in protest

Omwonenden kwamen in protest en stapten naar de regionale Commissie Bezwaarschriften die de tachtig klagers onlangs in het gelijk stelde. Volgens de commissie had het college de vergunning nooit mogen afgeven en moet dat besluit alsnog worden herroepen.

Of het college van burgemeester en wethouders de vergunning inderdaad intrekt en de studenten op straat zet, is nog maar de vraag. Wethouder Fleur Spijker wil inhoudelijk niet op de kwestie reageren. "We zijn het advies heel nauwkeurig aan het bestuderen", zegt ze.

De begane grond van het gebouw heeft volgens het bestemmingsplan wel een woonfunctie. Het besluit om kamerbewoning toe te staan, had volgens de commissie om die reden niet verleend mogen worden op basis van een Omgevingsvergunning, maar via een Onttrekkingsvergunning. En dat laatste kan niet, want daarvoor geldt de verkamerstop.