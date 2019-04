De Leidse avondvierdaagse heeft een nieuwe naam: de Teddy Kids Avondvierdaagse. De afgelopen jaren was SportCity de hoofdsponsor en naamgever van de avondvierdaagse. De Leidse BSO Teddy Kids neemt het stokje nu over. Het evenement vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 14 juni.

Organisator Jeroen Weijermars stond versteld van de snelheid waarmee Teddy Kids zich wilde verbinden aan de Avondvierdaagse. "Toen ik vertelde waar we voor staan en wat we gaan doen was er een en al enthousiasme. Zachar deed één telefoontje en zei: We gaan samenwerken. Dan ben je als organisator wel heel gelukkig dat je kunt garanderen dat ook de editie 2019 weer doorgaat."

Toen Weijermars bij Teddy Kids aanklopte voor het nieuwe hoofdsponsorschap, had Teddy Kids-oprichter Zachar Tolmachev de beslissing in zijn hoofd eigenlijk al gemaakt.

"We proberen zoveel mogelijk kinderactiviteiten in Leiden te sponsoren zodat kinderen de leukste tijd van hun leven kunnen hebben. En we vinden het heel belangrijk dat kinderen bewegen. Dit is voor ons een fantastisch jaar. We bestaan vijftien jaar, openen weer een nieuwe vestiging aan de Lorentzkade en nu ook de Teddy Kids avondvierdaagse."

Cronesteynroute wordt weer gelopen

De Teddy Kids Avondvierdaagse heeft de bekende ingrediënten: vier avonden achter elkaar mooie routes van 5 of 10 kilometer in en rond Leiden lopen. Ook wordt er weer voor een spectaculaire slotdag gezorgd. Wel worden de routes dit jaar vernieuwd.

"De Cronesteynroute blijft", zegt Weijermars. "Dat is namelijk de meest gewaardeerde route. Op dit moment worden er door Frits van Beukering, die bijna voor alle evenementen in Leiden routes maakt, nieuwe routes bedacht. Zo gaan we dit jaar misschien door wat speeltuinen heen."

Recordaantal deelnemers in 2018

Vorig jaar werd het recordaantal van duizend deelnemers gehaald. Dit jaar worden het er mogelijk nog meer. "Wij gaan intern werven en hopen dat er vierhonderd extra kinderen van ons meelopen", zegt Tolmachev.

"Dan gaan we ons wel even schrap zetten", vult Weijermars lachend aan. "Met de helft daarvan zouden we al heel tevreden zijn. Maar ik ken Zachar inmiddels een beetje en daar doet hij het niet voor. Dus we gaan ons maar klaarmaken voor 1.400 deelnemers."