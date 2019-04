Het aantal hennepkwekerijen dat de politie vorig jaar in regio Den Haag heeft ontmanteld, is gedaald. Het gaat om een daling van 18,8 procent.

Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van politiecijfers. Onder regio Den Haag vallen onder andere Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Delft en Zoetermeer.

In deze regio zijn vorig jaar in totaal 414 kwekerijen ontmanteld. In 2017 lag dat aantal nog op 516. In totaal werden er in Nederland vorig jaar 3.913 kwekerijen ontdekt. Een jaar eerder stond dat aantal op 4.670.

Noord-Nederland is de enige regio waar in 2017 meer kwekerijen werden opgerold dan het jaar daarvoor.