Net als in de eerste aanvraagronde die op 1 oktober 2018 sloot, zijn er per 1 april van dit jaar in totaal 31 aanvragen ingediend bij het Leids Mediafonds.

Voor hoeveel geld er dit keer is aangevraagd, is nog niet bekend gemaakt. In de eerste ronde ging het om 525.000 euro, waarvan 205.000 euro werd verstrekt, verdeeld over achttien projecten.

Het bestuur buigt zich de komende dagen over de inzendingen. Op 12 april volgt een bijeenkomst waar aanvragen die groter zijn dan 25.000 euro in een pitch aan het fonds moeten worden toegelicht.

Half mei wordt door het bestuur van het Leids Mediafonds bekend gemaakt welke aanvragen worden gehonoreerd en welke niet. De volgende aanvraagronde loopt tot 1 oktober dit jaar.