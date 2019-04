GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn heeft donderdagavond vragen gesteld over de problemen bij stembureaus in Leiden.

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten deden zich in Leiden problemen voor bij het stemmen. Dat blijkt uit talloze meldingen die deels ook terug te vinden zijn in het proces-verbaal dat van de verkiezingen is opgemaakt.

GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn vroeg burgemeester Lenferink donderdagavond om ervoor te zorgen dat het bij de komende verkiezingen voor het Europese Parlement wel goed gaat. Hij wil niet alleen meer stemlokalen, maar ook een betere bezetting.

"We hebben een flink aantal meldingen gekregen van mensen die lang moesten wachten om te kunnen stemmen en soms zelfs vertrokken zonder gestemd te hebben. Ook was het veel te druk voor de leden van sommige stembureaus die daardoor overwerkt raakten. Ook waren de rijen om 21.00 uur soms zo lang dat er nog tot 22.00 uur werd gestemd."

Lenferink erkent de problemen

Burgemeester Lenferink erkent de problemen en noemt drie oorzaken. Sinds mensen met een stempas overal in Leiden kunnen stemmen is het lastiger om te voorspellen waar het druk zal zijn.

Ook stemmen mensen niet altijd op dezelfde tijden, waardoor er pieken ontstaan. Verder was de opkomst op 20 maart veel hoger dan bij de vorige provinciale verkiezingen.

Er wordt op de problemen geanticipeerd

Garanties dat bij de Europese verkiezingen alles goed gaat, kan Lenferink niet geven. Wel wordt er op de problemen geanticipeerd. Zo wordt er rekening gehouden met een opkomst die tien procent hoger ligt dan bij de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat moet verlichting brengen. Onder meer door om drukke stemlocaties twee stembureaus op één locatie in te richten. De twee andere oorzaken blijven onzekere factoren.

Een in het verleden verdwenen stembureau in Leiden Noord keert in de toekomst waarschijnlijk weer terug, wist Lenferink nog te melden. Het gaat daarbij om de Rondedans in de Julianastraat. Dat zal nog niet bij de komende verkiezingen op 23 mei zijn.