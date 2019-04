Burgemeester Lenferink heeft donderdag bekendgemaakt dat tijdens de komende jaarwisseling in Leiden ook een vuurwerkverbod geldt in het hele gebied binnen de singels. Het verbod gold al voor de Leidse parken en het gebied rondom dierenasiel Stevenshage.

Er komt dit jaar geen centrale vuurwerkshow als alternatief. De gemeente wil eerst kijken hoe het vuurwerkverbod in het historische centrum verloopt.

Na evaluatie wordt dan besloten of het centrum voortaan elk jaar vuurwerkvrij is. Het college verwacht dat dit het geval gaat zijn en dat er mogelijk kan worden uitgebreid naar de rest van de stad. In die evaluatie wordt dan ook bekeken of er behoefte is aan een vuurwerkshow.

Na de zomer wil het college een definitief besluit nemen over het vuurwerkverbod in het centrum. Tegenstanders hebben dan nog de gelegenheid om naar de rechter te stappen.