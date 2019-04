De gemeente Leiden zet per 1 januari 2020 een groot aantal van de huidige subsidies in het welzijnsdomein stop. Het gaat daarbij om zo’n dertien miljoen euro.

Dat is ongeveer de helft van het totaal dat de gemeente jaarlijks aan subsidies verstrekt. De andere helft gaat voor een groot deel naar cultuur en sport. In een later stadium gaat de gemeente ook die subsidies tegen het licht houden.

Het is niet de bedoeling om met het stopzetten van de subsidies een bezuiniging door te voeren. Wel wil Leiden ruimte maken voor nieuw beleid en bezien of met alle historisch gegroeide subsidies nog wel de beoogde doelen worden gerealiseerd. Leiden wil daarmee een 'stevige sociale basis' creëren.

Per 1 januari volgend jaar moet dat nieuwe beleid ingaan en in de periode tot die tijd gaat Leiden met alle organisaties om tafel om te kijken hoe ze in het nieuwe plaatje passen.

Komende maanden worden samenwerkingsafspraken gemaakt

"Samenwerking met de huidige partijen is ook in de toekomst weer mogelijk, maar zal dan plaatsvinden in een andere vorm", zegt wethouder Damen in een toelichting.

In de komende maanden worden nieuwe en andere samenwerkingsafspraken ontwikkeld, om beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte en wensen van inwoners en de situatie in de verschillende wijken.