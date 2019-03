Een fietser is vrijdagavond gewond geraakt nadat die in aanrijding kwam met een scooter op de Verbeekstraat in Leiden. De scooter is na het incident doorgereden.

Het slachtoffer is gefixeerd in een vacuümmatras naar het ziekenhuis gebracht. Een dergelijk matras wordt gebruikt voor het veilig vervoeren van patiënten met bijvoorbeeld gebroken bekken. De aard van het letsel van de fietser is echter onbekend. Ook is het nog niet duidelijk waardoor de twee met elkaar in botsing kwamen.

Een eerder opgeroepen traumahelikopter werd geannuleerd.

De scooterrijder is na de aanrijding in onbekende richting weggereden. De politie heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld, maar de doorrijder is nog niet achterhaald.