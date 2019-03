Kerstbomen met kluit blijven het hele jaar in Leiden staan. Dat is woensdag de uitkomst van een discussie in de Leidse gemeenteraad over een duurzaam alternatief voor de afgezaagde bomen.

De discussie was een initiatief van de provinciale Partij voor de Dieren (PvdD) en D66.

Leiden kiest op voorspraak van de indieners van het aangenomen voorstel voor een Tsuga sieboldii. Dat is de wetenschappelijke naam voor de Zuid-Japanse hemlockspar die de naam te danken heeft aan Jonkheer Philipp Franz Balthasar von Siebold.

De plantenverzamelaar die die zich rond 1830 in Leiden vestigde, bracht de boom in de negentiende eeuw uit Japan mee naar Europa. Het in 1999 opgerichte Japanmuseum SieboldHuis werd naar hem vernoemd en is gevestigd aan het Rapenburg 19, waar Von Siebold woonde.

De komende maanden onderzoekt de gemeente waar de bomen geplaatst worden. Als het aan de raadsleden Lianne Raat van de Partij voor de Dieren en IJsbrand Olthof van D66 ligt, worden de bomen nog voor komende kerst geplant, waarna ze dus permanent blijven staan.