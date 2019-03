Leiden

Mummie 'Janus' na 94 jaar terug naar Rijksmuseum van Oudheden in Leiden

Mummie 'Janus' is na 94 jaar weer terug verhuisd van het Universiteitsmuseum in Groningen naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De mummie was een kleine eeuw in bruikleen in Groningen.