De organisatie van Werfpop heeft woensdag nog eens twee acts gepresenteerd voor de 38e editie van het festival. De Britse zangeres Hollie Cook en punkband Ploegendienst zullen op het Leidse festival komen optreden op 14 juli.

Eerder werd al Wende Snijders al aangekondigd door de organisatie.

Hollie Cook wordt de koningin van de ‘tropical pop’ genoemd, waarin reggae duidelijk het tropische gedeelte vertegenwoordigd. Cook is opgegroeid in een erg muzikale familie: haar vader was drummer van The Sex Pistols, haar moeder was zangeres bij Culture Club en Boy George is haar peetvader.

Ploegendienst staat bekend om zijn hardcorepunk-muziek, die gepaard gaat met frustraties uit het dagelijks leven. Zo hebben ze nummers over toeristen en oubollige OV-poortjes.