Mummie 'Janus' is na 94 jaar weer terug verhuisd van het Universiteitsmuseum in Groningen naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De mummie was een kleine eeuw in bruikleen in Groningen.

"Leiden gaat een groot mummie-onderzoek doen en dat willen ze met alle mummies graag op dezelfde manier doen", zegt Arjen Dijkstra, hoofd van het Universiteitsmuseum tegenover RTV Noord. "Daarom vroegen ze of ze de mummie terug mochten."

Omdat de mummie al 94 jaar in Groningen woont is hij inmiddels een soort Groninger geworden, stelt Dijkstra. Daarbij weet het Universiteitsmuseum al veel van de mummie af.

Het museum heeft onder meer twee gezichtsreconstructies gemaakt, een CT-scan gekregen en zijn er röntgenfoto's gemaakt. Hierdoor weet het Universiteitsmuseum dat Janus nog in een erg goede conditie verkeert. "Je kan zelfs zijn hart nog zien. En dat na tweeduizend jaar", vertelt Dijkstra.

Janus wordt vervangen door een ander archeologisch fenomeen. "We hebben een archeologisch lijk in onze collectie, vanaf juni is hij te zien", sluit Dijkstra af. "Dan hebben we weer een vergelijkbaar verhaal, waarvan mensen kunnen leren. Over de geschiedenis van Groningen in dit geval, niet van Egypte."