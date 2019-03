Dunkin' Donuts opent in april een vestiging in Leiden op de Haarlemmerstraat. Het wordt de twintigste vestiging in Nederland.

Van 7 tot 11 april wordt er ook een pop up store van de koffie- en broodjesfirma geopend op het stationsplein in Leiden. Op 18 april opent de vestiging vervolgens om 7.00 uur zijn deuren op de Haarlemmerstraat.

Dunkin' Donuts heeft wereldwijd meer dan 12.200 zaken in 45 landen. De eerste vestiging in Nederland werd in maart 2017 geopend in Amsterdam.