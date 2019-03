De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor rookontwikkeling in een woning in de Prinsenstraat in Leiden. Een grote kaarsenstandaard bleek te branden, waardoor het brandalarm was afgegaan.

Omwonenden werden maandagochtend wakker van het alarm en zagen rook in de naastgelegen kluswoning. Daarop werden de hulpdiensten gebeld.

Ook vanaf buiten was een lichte rookontwikkeling waar te nemen op de eerste verdieping van de woning. De bewoners bleken niet thuis te zijn, maar voordat de voordeur werd opengebroken, wist de politie de code van het sleutelkastje dat buiten aan de muur hing te achterhalen.

Binnen bleek al snel dat de brandweer op tijd was. De brandweer heeft de standaard naar buiten gebracht en de woning geventileerd.